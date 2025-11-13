R.Galli: “Vanoli duro ma giusto. Con lui a Genova sparita la paura”

Il commento di Riccardo Galli a Radio Bruno

Matteo Torniai Redattore 13 novembre - 15:04

Riccardo Galli ha commentato il momento della Fiorentina dopo le prime parole di Paolo Vanoli alla guida: “Questa sosta è un bene in questo momento. C'è un allenatore nuovo che deve provare a riaccendere il motore della squadra. Dopo la sosta giochiamo contro la Juventus: sono due settimane importanti.”

Sul recente pareggio contro il Genoa, Galli nota un atteggiamento diverso rispetto alle prime gare: “A Genova ho visto meno paura nel primo tempo. Con il Lecce, con Pioli, percepivo una squadra sgonfia. Con il Genoa, nonostante evidenti limiti tecnici e di costruzione del gioco, ho visto meno paura ma comunque tanta confusione. Vanoli ha aperto un cantiere.”

Sull’atteggiamento dell’allenatore verso i giocatori: “Vanoli ha avuto un approccio duro con Gudmundsson e Fagioli, ma non lo condanno. Se voleva scuotere qualcosa, questo era il momento giusto. Ho notato un atteggiamento duro ma costruttivo.”

Galli evidenzia anche i limiti del centrocampo e le possibili mosse future: “I limiti del centrocampo erano evidenti già a fine mercato. Vanoli dovrà tirare fuori il massimo dai giocatori a disposizione. Il mercato di gennaio dipenderà dalle risposte che otterrà in queste settimane.”

Infine, sulla difesa e su Ranieri: “L’errore di Ranieri a Genova ha un fattore mentale. Qualcosa cambierà nella difesa: Vanoli farà giocare chi può dare il massimo in quel momento.”