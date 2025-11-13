Gianfranco Monti ha commentato la conferenza stampa di Paolo Vanoli: “Vanoli mi è piaciuto molto, ha detto quello che doveva dire. Prende in mano una bella patata bollente, ma ha le qualità per farlo. Non ha promesso niente, ma l’ho visto determinato.”
Monti: “Vanoli è determinato. La stagione è buttata, ma occhio alla Conference”
Il commento di Gianfranco Monti nel programma A Pranzo con il Pentasport di Radio Bruno
Monti ha apprezzato in particolare l’attenzione del nuovo tecnico verso i giocatori: “Mi è piaciuto quanto detto su Fagioli e Gudmundsson: ha tirato le orecchie a loro e alla squadra, parlando bene della parte fisica. Giustamente non ha parlato del lavoro di Pioli, ma ha voluto fare dei test per capire a che punto sono i suoi calciatori. Ognuno ha il suo fisico e deve avere il suo tipo di allenamento.”
L'opinionista non ha nascosto la realtà della stagione viola: “La stagione è praticamente buttata via, firmerei per arrivare decimo. La Conference League non è da sottovalutare: può essere la possibilità per rimanere anche la prossima stagione a certi livelli.”
