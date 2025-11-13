Monti: “Vanoli è determinato. La stagione è buttata, ma occhio alla Conference”

Gianfranco Monti ha commentato la conferenza stampa di Paolo Vanoli: “Vanoli mi è piaciuto molto, ha detto quello che doveva dire. Prende in mano una bella patata bollente, ma ha le qualità per farlo. Non ha promesso niente, ma l’ho visto determinato.”

Monti ha apprezzato in particolare l’attenzione del nuovo tecnico verso i giocatori: “Mi è piaciuto quanto detto su Fagioli e Gudmundsson: ha tirato le orecchie a loro e alla squadra, parlando bene della parte fisica. Giustamente non ha parlato del lavoro di Pioli, ma ha voluto fare dei test per capire a che punto sono i suoi calciatori. Ognuno ha il suo fisico e deve avere il suo tipo di allenamento.”