Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS news viola radio e tv Mina fa infuriare Caressa: “Giocatore antisportivo. Quello che fa è indecente!”

altre news

Mina fa infuriare Caressa: “Giocatore antisportivo. Quello che fa è indecente!”

Mina fa infuriare Caressa: “Giocatore antisportivo. Quello che fa è indecente!” - immagine 1
Caressa attacca l'ex viola
Redazione VN

Fabio Caressa, giornalista di Sky Sport, ha attaccato duramente Yerry Mina e tutti i simulatori. Ecco le sue parole estratte dal suo canale YouTube:

Abbiamo riso per quello che ha detto Mina nel post partita: “Io non guardo in faccia nessuno, nemmeno mia madre o mia sorella”. Va bene, Mina, ci sta giocare con grinta, ma giocare duro non significa buttarsi a terra con le mani sul volto a ogni contatto. Queste sono cose indegne, non vanno bene, perché sono antisportive e tolgono a chi guarda la partita il piacere del gioco.

LEGGI ANCHE

Se vuoi essere aggressivo, va bene discutere con l’attaccante o usare un po’ di agonismo, ma la simulazione no. Bisogna intervenire in modo deciso, anche andando oltre i protocolli, e sanzionare i giocatori che si lasciano cadere toccandosi il viso senza essere stati colpiti lì. Se il colpo è sulla spalla o sulla schiena e loro fingono di essere stati colpiti al volto, devono essere espulsi. Basta, ci siamo stancati: vogliamo vedere calcio vero. L’espulsione è necessaria, perché è un comportamento totalmente scorretto. Essere colpiti alla testa o al viso è una cosa seria.

Questa norma era nata per proteggere i giocatori da conseguenze fisiche importanti, quindi fingere in questi casi è vergognoso. Chi simula un colpo alla testa, quando in realtà non l’ha ricevuto, deve essere punito. Non si può chiudere un occhio su episodi così evidenti: se il replay mostra che il contatto è stato sul petto e il giocatore si getta a terra toccandosi la faccia, deve essere espulso. Altrimenti non ne usciremo mai. E invito Rocchi a intervenire chiaramente già dalla prima giornata del girone di ritorno.

Leggi anche
Las Palmas ad Amatucci: “Speriamo non ti sentano a Firenze”. E lui risponde così
Jeda su Pioli: “Molti giocatori viola non andavano d’accordo con lui”

© RIPRODUZIONE RISERVATA