Mina fa infuriare Caressa: “Giocatore antisportivo. Quello che fa è indecente!”

Abbiamo riso per quello che ha detto Mina nel post partita: “Io non guardo in faccia nessuno, nemmeno mia madre o mia sorella”. Va bene, Mina, ci sta giocare con grinta, ma giocare duro non significa buttarsi a terra con le mani sul volto a ogni contatto. Queste sono cose indegne, non vanno bene, perché sono antisportive e tolgono a chi guarda la partita il piacere del gioco.