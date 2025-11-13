L'ex attaccante Jeda si è soffermato sul momento della Fiorentina. Ecco le sue parole riportate da News.Superscommesse.it:
Jeda su Pioli: “Molti giocatori viola non andavano d’accordo con lui”
Le preoccupazioni non sono affatto svanite. Credo che Vanoli avrà davvero tanto lavoro da fare, perché si tratta di una situazione particolare che nessuno si sarebbe immaginato. È difficile capire cosa abbia portato a risultati così negativi. Con Pioli c’è stato un progressivo calo, sia sotto l’aspetto tecnico che mentale, e si è visto chiaramente che la squadra – o almeno una parte di essa – non è mai riuscita ad andare pienamente d’accordo con il proprio allenatore
La situazione della Fiorentina dimostra che nel calcio nulla è scontato e che non basta acquistare grandi giocatori per ottenere risultati. Non penso che il problema sia tattico o tecnico, perché la rosa è comunque di buon livello e può disputare un campionato all’altezza. Servirà però un lavoro psicologico importante su tutto il gruppo. Vanoli si è preso una sfida complicata, ma sono convinto che abbia la determinazione giusta per ripartire come se il campionato cominciasse da zero dopo la sosta. Nel confronto diretto, il Genoa ha mostrato qualcosa in più rispetto alla Fiorentina, soprattutto dal punto di vista del carattere
