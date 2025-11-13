Ranocchia: “Vanoli uomo giusto. Vi spiego come lavorava all’Inter con Conte”

Le parole di Andrea Ranocchia a Radio Bruno

Redazione VN 13 novembre 2025 (modifica il 13 novembre 2025 | 13:55)

Andrea Ranocchia, ex difensore dell’Inter e oggi opinionista, è intervenuto nel programma “A pranzo con il Pentasport”su Radio Bruno per parlare di Paolo Vanoli, nuovo tecnico della Fiorentina, che lo aveva avuto accanto ai tempi dell’Inter quando era collaboratore di Antonio Conte.

"All’Inter Vanoli lavorava nello staff di Conte - ha raccontato Ranocchia. I concetti erano quelli di Antonio, ma Paolo ci metteva anche la sua visione. È un allenatore molto preparato: chi lavora con Conte esce con una metodologia avanzata e con una grande cura per i dettagli".

Ranocchia ha poi sottolineato l’aspetto umano del tecnico: "Dal punto di vista caratteriale sa lavorare bene con i ragazzi, parla tanto con i giocatori, proprio come faceva a Milano insieme a Stellini. A Firenze trova una situazione complicata, ma anche una squadra forte. Credo che punterà molto sull’aspetto mentale, e la sosta gli permetterà di impostare il lavoro giusto".

L’ex centrale nerazzurro è fiducioso sul futuro della Viola: "Vanoli è la scelta giusta. La Fiorentina non può stare in certe posizioni di classifica, ma ha qualità e tempo per risalire. È solo questione di ritrovare convinzione e spirito".

Infine, una riflessione sulle parole di Vanoli in conferenza stampa: "Le frasi su Fagioli e Gudmundsson le ha dette anche ai giocatori: indossare la maglia della Fiorentina richiede atteggiamento e responsabilità. Quanto ai moduli, oggi conta poco se giochi a tre o a quattro: un calciatore deve sapersi adattare".