VIOLA NEWS news viola radio e tv La Fiorentina oggi su radio e tv locali

il palinsesto

La Fiorentina oggi su radio e tv locali

La Fiorentina oggi su radio e tv locali - immagine 1
La nostra nuova rubrica giornaliera per conoscere tutti i programmi dedicati alla Fiorentina in radio e tv
Redazione VN

Riprendiamo con una rubrica che speriamo possa diventare il vademecum giornaliero per i tifosi viola che vogliono seguire le vicende della Fiorentina, attraverso le radio e tv locali. Giorno per giorno troverete gli appuntamenti in ordine cronologico. Ovviamente attendiamo anche gli aggiornamenti da parte delle varie redazioni sportive.

Radio

—  

Ore 6.00RADIO BRUNORassegna stampa
Ore 8.00RADIO BRUNOLuna Park Fiorentina (torna il 1 settembre)
Ore 9.00LADY RADIOCaffè viola
Ore 9,00RADIO BRUNOGiornale radio
Ore 10.00RADIO BRUNOGiornale radio
Ore 10.00LADY RADIOCosa succede in città (cronaca e sport)
Ore 12.00RADIO BRUNOGiornale radio
Ore 12.30LADY RADIORadio Viola
Ore 13.00RADIO BRUNOA Pranzo col Pentasport (torna la settimana prossima)
Ore 16.00RADIO BRUNO Giornale radio
Ore 16.00LADY RADIO Città Viola
Ore 18.00RADIO BRUNOPentasport 
Ore 18.00LADY RADIOLe bombe delle sei non fanno male

Televisioni

—  

Ore 19.30 ITALIA 7 - Il salotto viola 

Ore 21.02 TOSCANA TV - Casa viola

Leggi i
commenti
News viola: tutte
le notizie

© RIPRODUZIONE RISERVATA