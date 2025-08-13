La Fiorentina oggi su radio e tv locali

Riprendiamo con una rubrica che speriamo possa diventare il vademecum giornaliero per i tifosi viola che vogliono seguire le vicende della Fiorentina, attraverso le radio e tv locali. Giorno per giorno troverete gli appuntamenti in ordine cronologico. Ovviamente attendiamo anche gli aggiornamenti da parte delle varie redazioni sportive.
La nostra nuova rubrica giornaliera per conoscere tutti i programmi dedicati alla Fiorentina in radio e tv
Radio—
|Ore 6.00
|RADIO BRUNO
|Rassegna stampa
|Ore 8.00
|RADIO BRUNO
|Luna Park Fiorentina (torna il 1 settembre)
|Ore 9.00
|LADY RADIO
|Caffè viola
|Ore 9,00
|RADIO BRUNO
|Giornale radio
|Ore 10.00
|RADIO BRUNO
|Giornale radio
|Ore 10.00
|LADY RADIO
|Cosa succede in città (cronaca e sport)
|Ore 12.00
|RADIO BRUNO
|Giornale radio
|Ore 12.30
|LADY RADIO
|Radio Viola
|Ore 13.00
|RADIO BRUNO
|A Pranzo col Pentasport (torna la settimana prossima)
|Ore 16.00
|RADIO BRUNO
|Giornale radio
|Ore 16.00
|LADY RADIO
|Città Viola
|Ore 18.00
|RADIO BRUNO
|Pentasport
|Ore 18.00
|LADY RADIO
|Le bombe delle sei non fanno male
Televisioni—
Ore 19.30 ITALIA 7 - Il salotto viola
Ore 21.02 TOSCANA TV - Casa viola
