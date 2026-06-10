Il match analyst: “Ecco come gioca Grosso. Gudmundsson mezzala? Intrigante”

"Il Sassuolo di Grosso era una neo-promossa fisica, una squadra che non ha avuto problemi. La rosa era strutturata per far bene, mi ha stupito che la salvezza sia stata raggiunta così in anticipo. Il calcio di Grosso è stato basato su blocco medio e transizioni, e su alcuni interpreti di qualità. Il suo 4-3-3? È classico, con quelle terne di giocatori, il terzino, la mezzala e l'ala, che agiscono con movimenti combinati. Il Sassuolo, in particolare, occupava tutte le zone del campo con rotazioni continue, e questa sarà la sfida maggiore per il neo-tecnico viola, perché non dovrà giocare in transizione ma cercare di stanare gli avversari".