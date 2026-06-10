Brovarone: “Fiducia totale in Paratici. Vanoli? Ne è uscito da vincente”

"Paratici? Sono stato sorpreso del suo arrivo a gennaio, sono contento che sia arrivato. C'è fiducia nei suoi confronti, è un grande professionista. Ha, oltretutto, contatti internazionali, è una persona credibile, ed ha anche un vasto team di scouting. Grosso? Per me è un allenatore da Fiorentina di questi anni, era nella mente di Paratici un tecnico di questo tipo. Firenze ha bisogno di ripartire, quindi non serviva spendere per un allenatore top. Vanoli? Secondo me esce vincente da questa situazione. L'esperienza alla Fiorentina gli può consentire adesso di ottenere altri incarichi interessanti in Serie A".