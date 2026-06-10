Alberto Di Chiara, ex giocatore della Fiorentina, ha analizzato l'estate del club di Commisso. Ecco le sue parole a Radio Bruno:
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VIOLA NEWS news viola radio e tv Di Chiara: “Ok Grosso, ma conteranno di più i giocatori che prenderà Paratici”
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Di Chiara: “Ok Grosso, ma conteranno di più i giocatori che prenderà Paratici”
Alberto Di Chiara, ex giocatore della Fiorentina, ha analizzato l'estate del club di Commisso. Ecco le sue parole a Radio Bruno:
Grosso—
Grosso? L'ho conosciuto al Perugia, nell'era Cosmi. Divenne terzino sinistro, prima faceva il trequartista. Non è facile fare paragoni tra la carriera da giocatore e allenatore, in quel Perugia c'era anche Allegri. Mai averi pensato potesse allenare, quindi immaginatevi Grosso. Fabio è una persona affidabile e seria, si è sempre applicato. Negli ultimi 2 anni ha trovato il suo equilibrio.
Firenze—
Firenze? Un'occasione importante, quello che conta è il rapporto con Paratici. Ci deve essere l'obiettivo di raggiungere gli stessi intenti. Poi l'allenatore verrà giudicato dai risultati. Poi servirà trovare buoni giocatori, sennò l'allenatore può essere bravo quanto vuoi. La sfera magica nel calcio non l'ha nessuno. Poi guardate lo scorso anno cosa è successo.
Europa—
Stagione? Bisogna capire il budget che Paratici avrà a disposizione. Adesso non conosco i numeri, quelli saranno importanti per capire se la Fiorentina lotterà per l'Europa. Serve un progetto nuovo.
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