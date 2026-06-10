Alessandro Budel, ex centrocampista, è intervenuto a Radio Bruno per parlare di Fiorentina. Ecco le sue parole:
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VIOLA NEWS news viola radio e tv Budel: “Grosso? Vanoli si meritava la conferma. E a Firenze non avrà Matic”
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Budel: “Grosso? Vanoli si meritava la conferma. E a Firenze non avrà Matic”
Il calcio di Grosso? Il Sassuolo era molto camaleontica come squadra. Cambiava in base all'avversario
Grosso—
Grosso? Ha fatto molto bene a Sassuolo. Credo sia una scelta azzeccata, allenatore capace di dare un'identità alla squadra. Lo considero capace, ma mi dispiace per Vanoli. Si è guadagnato la riconferma. Perché il cambio? Ha preferito un allenatore che spossasse di più il suo progetto.
Progetto—
Il calcio di Grosso? Il Sassuolo era molto camaleontica come squadra. Cambiava in base all'avversario. Sarà difficile per Grosso, ma anche lui si dovrà adattare alle caratteristiche della Fiorentina. Non avrà Matic, quindi un po' dovrà cambiare. Il serbo ha tanta esperienza, magari può piacere a Paratici.
Thorstvedt—
Thorstvedt? Fabbian è diverso, Brescianini si avvicina. Il giocatore del Sassuolo è fisico e tecnico, per dopo Koné è il giocatore in mezzo al campo più interessante. Per me il centrocampo può rimanere così. Con questa rosa può puntare all'Europa. Senza commettere gli errori della scorsa stagione.
Stagione—
Obiettivi? Non sarà facile, ma guardate quello che ha fatto il Como. Con le forze dell'idee la Fiorentina può fare come l'Atalanta. Per il Como non è così lontano dal gruppo viola.
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