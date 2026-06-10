Alberto Malusci, ex giocatore della Fiorentina, è intervenuto al Pentasport di Radio Bruno. Ecco le sue parole sul mercato ma non solo:
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Malusci: “Grosso? Io volevo Sarri. Con Thorstvedt può partire Mandragora”
Alberto Malusci, ex giocatore della Fiorentina, è intervenuto al Pentasport di Radio Bruno. Ecco le sue parole sul mercato ma non solo
Thorstvedt—
Thorstvedt? Immagino sia una richiesta di Grosso. Un giocatore che a me piace, anche se c'è molto affollamento là in mezzo al campo. Sicuramente ci sarà qualche cessione tra Fabbian, Brescianini e Mandragora. Non credo che faranno le riserve. Adesso serve una squadra a immagine e somiglianza dell'idea di Grosso.
Fiorentina—
Spogliatoio? Bisogna approfondire il fatto che lo scorso anno ci sono state delle frizioni importanti. Paratici dovrà capire da dove nascono questi problemi, servirà armonia per raggiungere risultato.
Grosso e Comuzzo—
Grosso? Io avrei preferito un altro tipo di allenatore, come Sarri. Adesso c'è Fabio e quindi credo in lui. Comuzzo? Con la Grecia ha fatto una partita straordinaria, ho rivisto il Comuzzo dello scorso anno. A Firenze ha sofferto la pressione. Per me può tornare importante con la Fiorentina, anche se con un'offerta ci si può pensare. Serve un centrale importante.
Ndour—
Ndour? Per un ragazzo del 2004 avere continuità è fondamentale. Bisogna dare fiducia ai ragazzi giovani. E' cresciuto davvero tanto.
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