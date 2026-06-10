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Malusci: “Grosso? Io volevo Sarri. Con Thorstvedt può partire Mandragora”

Alberto Malusci oggi
Alberto Malusci, ex giocatore della Fiorentina, è intervenuto al Pentasport di Radio Bruno. Ecco le sue parole sul mercato ma non solo
Redazione VN

Alberto Malusci, ex giocatore della Fiorentina, è intervenuto al Pentasport di Radio Bruno. Ecco le sue parole sul mercato ma non solo:

Thorstvedt

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Thorstvedt? Immagino sia una richiesta di Grosso. Un giocatore che a me piace, anche se c'è molto affollamento là in mezzo al campo. Sicuramente ci sarà qualche cessione tra Fabbian, Brescianini e Mandragora. Non credo che faranno le riserve. Adesso serve una squadra a immagine e somiglianza dell'idea di Grosso.

Fiorentina

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Spogliatoio? Bisogna approfondire il fatto che lo scorso anno ci sono state delle frizioni importanti. Paratici dovrà capire da dove nascono questi problemi, servirà armonia per raggiungere risultato.

Grosso e Comuzzo

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Grosso? Io avrei preferito un altro tipo di allenatore, come Sarri. Adesso c'è Fabio e quindi credo in lui. Comuzzo? Con la Grecia ha fatto una partita straordinaria, ho rivisto il Comuzzo dello scorso anno. A Firenze ha sofferto la pressione. Per me può tornare importante con la Fiorentina, anche se con un'offerta ci si può pensare. Serve un centrale importante.

Ndour

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Ndour? Per un ragazzo del 2004 avere continuità è fondamentale. Bisogna dare fiducia ai ragazzi giovani. E' cresciuto davvero tanto.

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