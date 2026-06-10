Piccinetti su Kean: “Ok farlo restare, ma Paratici dovrà essere molto severo”

“Se l’idea è quella di sviluppare un 4-3-3 con ali a piede invertito, serviranno giocatori capaci di arrivare al gol e forse anche una punta con caratteristiche differenti rispetto a Kean, più predisposta a legare il gioco e a far salire la squadra. Kean, invece, è un centravanti che dà il meglio attaccando la profondità e riempiendo l’area, valorizzato da un sistema che sfrutta l’ampiezza con esterni sul loro piede naturale. Sono valutazioni che Grosso e Paratici dovranno approfondire”.