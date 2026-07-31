La Fiorentina oggi su radio e tv viola

La nostra nuova rubrica giornaliera per conoscere tutti i programmi dedicati alla Fiorentina in radio e tv
Riprendiamo con una rubrica che speriamo possa diventare il vademecum giornaliero per i tifosi viola che vogliono seguire le vicende della Fiorentina, attraverso le radio e tv locali. Giorno per giorno troverete gli appuntamenti in ordine cronologico. Ovviamente attendiamo anche gli aggiornamenti da parte delle varie redazioni sportive.
Radio
|Ore 6.00
|RADIO BRUNO
|Rassegna stampa
|Ore 8.00
|RADIO BRUNO
|Luna Park Fiorentina
|Ore 9.00
|LADY RADIO
|Caffè viola
|Ore 9,00
|RADIO BRUNO
|Giornale radio
|Ore 10.00
|RADIO BRUNO
|Giornale radio
|Ore 10.00
|LADY RADIO
|Cosa succede in città (cronaca e sport)
|Ore 12.00
|RADIO BRUNO
|Giornale radio
|Ore 12.30
|LADY RADIO
|Radio Viola
|Ore 13.00
|RADIO BRUNO
|A Pranzo col Pentasport
|Ore 16.00
|RADIO BRUNO
|Giornale radio
|Ore 16.00
|LADY RADIO
|Città Viola
|Ore 18.00
|RADIO BRUNO
|Pentasport
|Ore 18.00
|LADY RADIO
|Le bombe delle sei non fanno male
TelevisioniOre 19.30 ITALIA 7 - Il salotto viola
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