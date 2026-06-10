Riccardo Galli, esperto di mercato e giornalista de La Nazione, è intervenuto a Radio Bruno. Ecco le sue parole sulla Fiorentina e sulle possibili trattative:
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R. Galli sicuro: “Cessioni? Paratici non accetterà mai offerte per questo giocatore”
Riccardo Galli, esperto di mercato e giornalista de La Nazione, è intervenuto a Radio Bruno. Ecco le sue parole sulla Fiorentina e sulle possibili trattative
Thorstvedt—
Thorstvedt? Centrocampo folto, ma non è stato costruito in maniera precisa. In estate la Fiorentina è stata costruita male, anche se ci sono tanti centrocampisti, molti possono fare bene altrove. Il centrocampista del Sassuolo non mi sorprende, Grosso vuole costruire anche uno spogliatoio. Con il suo arrivo, andranno via 1-2 centrocampisti.
Grosso—
Grosso? Paratici lo stima davvero tanto. Il rapporto tra i due sarà fondamentale. E noi abbiamo pagato tantissimo il rapporto Palladino-Pradè, che ti ha portato alla stagione disastrosa che si è appena conclusa. Sono convinto che Paratici ha sempre voluto Grosso.
Fagioli—
Cessioni? Non esistono incedibili. Forse Fagioli, un giocatore troppo importante per la Fiorentina. Credo che Paratici non vacillerà mai davanti a un'offerta. Comuzzo? C'è bisogno di una riprova. E' giovane, potenzialmente molto forte. In questo momento ha una valutazione medio-alta.
Kean—
Non deve diventare un caso. Su un giocatore così forte, la Fiorentina deve evitare diventi un tormentone. La sua volontà sarà decisiva, prima serve parlare con Paratici.
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