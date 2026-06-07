Del Tottenham si sapeva: sono alcuni giorni, già da prima che gli Spurs ottenessero la salvezza in Premer League a discapito del West Ham, che Nicolò Fagioli è segnalato sulla lista del tecnico italiano dei londinesi Roberto De Zerbi. Ma non solo.
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS calciomercato news calciomercato VN – Due club inglesi su Fagioli, De Zerbi non è solo: Paratici spara alto
calciomercato
VN – Due club inglesi su Fagioli, De Zerbi non è solo: Paratici spara alto
Il numero 44 viola, Nicolò Fagioli, può essere un perno su cui far girare la squadra oppure una fonte di plusvalenza importante
Violanews ha intercettato infatti movimenti da parte di una seconda squadra inglese, dalle potenzialità economiche non distanti, pronta a tentare il centrocampista con un'esperienza oltremanica.
Quanto vale Fagioli per la Fiorentina?—
Le trattative, in questo caso, si fanno però in tre: la Fiorentina non sembra intenzionata a cedere il suo playmaker a buon mercato e fissa il prezzo per cominciare a parlare seriamente di Fagioli attorno ai 30/40 milioni di euro.
© RIPRODUZIONE RISERVATA