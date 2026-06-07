VN – Bologna, decisione sul riscatto di Sohm presa e comunicata alla Fiorentina

Il centrocampista svizzero Simon Sohm è ormai in procinto di tornare a Firenze, dove ha trascorso i primi mesi della stagione appena conclusa

Simon Sohm è durato al Bologna quanto è durato alla Fiorentina : 6 mesi . Solo che il centrocampista svizzero ex Parma è di proprietà della società viola, che lo ha ceduto in prestito con diritto di riscatto agli emiliani a gennaio dopo averlo pagato circa 16 milioni di euro a giugno 2025.

Il Bologna , secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, ha già comunicato al club gigliato che non intende riscattare Sohm alla cifra pattuita, di poco inferiore ai 15 milioni. Il giocatore, quindi, farà ritorno alla Fiorentina almeno formalmente, in attesa di conoscere il proprio futuro per la stagione 2026/27.

La stagione di Sohm

Sohm, dopo una prima parte di stagione da 5 presenze e 1 gol in Conference League e 16 presenze e 1 assist in campionato, ha messo assieme col Bologna 12 presenze in Serie A e altre 3 in Europa League senza gol né assist.