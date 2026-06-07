Quest'anno sarà rivoluzione totale in casa Fiorentina, con una rosa che vedrà molti cambiamenti. Fabio Paratici però, nella lista delle certezze ha inserito Nicolò Fagioli e Cher Ndour,profilo che piace molto al direttivo sportivo viola.
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VN – Un club inglese in Grecia per Ndour: la posizione della Fiorentina
Questa sera, Cher Ndour sarà impegnato in campo con la Nazionale nella sfida contro la Grecia. La posizione di Paratici
Ndour—
Sul centrocampista ex Juventus si costruirà la Fiorentina di Fabio Grosso, ma anche Ndour avrà un ruolo importante per il nuovo ciclo targato Paratici.
Incedibile—
Questa sera, il centrocampista ex PSG sarà impegnato in campo con la Nazionale nella sfida contro la Grecia. In tribuna, secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, ci sarebbero osservatori di un club di Premier League. Ma la posizione della Fiorentina è chiara: a oggi, Ndour è incedibile.
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