VN – Un club inglese in Grecia per Ndour: la posizione della Fiorentina

Quest'anno sarà rivoluzione totale in casa Fiorentina, con una rosa che vedrà molti cambiamenti. Fabio Paratici però, nella lista delle certezze ha inserito Nicolò Fagioli e Cher Ndour, profilo che piace molto al direttivo sportivo viola.

Incedibile

Questa sera, il centrocampista ex PSG sarà impegnato in campo con la Nazionale nella sfida contro la Grecia. In tribuna, secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, ci sarebbero osservatori di un club di Premier League. Ma la posizione della Fiorentina è chiara: a oggi, Ndour è incedibile.