VN – De Gea non è intoccabile: al suo posto piace Caprile, ma non solo

In caso di addio di David De Gea, secondo quanto appreso dalla nostra redazione, sarebbero 2 i nomi che piacciono a Fabio Paratici

Nicolò Schira 7 giugno 2026 (modifica il 7 giugno 2026 | 07:13)

Fabio Paratici avrà un compito chiaro e preciso: abbassare il monte ingaggi della Fiorentina. Questo diktat imposto dalla proprietà ha messo in discussione il futuro di David De Gea.Lo spagnolo ha un ingaggio molto pesante e non è più intoccabile.

De Gea — La volontà del calciatore sarebbe quella di rimanere a Firenze, ma in caso di offerte interessanti la porta per una sua cessione sarebbe aperta. Per adesso, l'estremo difensore è stato offerto a Juventus e Inter. I bianconeri stanno valutando l'operazione, mentre la pista nerazzurra rimane più complicata.

Sostituti — In caso di addio di David De Gea, secondo quanto appreso dalla nostra redazione, sarebbero 2 i nomi che piacciono a Fabio Paratici: il primo è Mandas, portiere della Laizo di rientro da Bournemouth. Il secondo è Andrea Caprile del Cagliari.