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VN – De Gea non è intoccabile: al suo posto piace Caprile, ma non solo

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In caso di addio di David De Gea, secondo quanto appreso dalla nostra redazione, sarebbero 2 i nomi che piacciono a Fabio Paratici
Nicolò Schira

Fabio Paratici avrà un compito chiaro e preciso: abbassare il monte ingaggi della Fiorentina. Questo diktat imposto dalla proprietà ha messo in discussione il futuro di David De Gea.Lo spagnolo ha un ingaggio molto pesante e non è più intoccabile.

De Gea

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La volontà del calciatore sarebbe quella di rimanere a Firenze, ma in caso di offerte interessanti la porta per una sua cessione sarebbe aperta. Per adesso, l'estremo difensore è stato offerto a Juventus e Inter. I bianconeri stanno valutando l'operazione, mentre la pista nerazzurra rimane più complicata.

Sostituti

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In caso di addio di David De Gea, secondo quanto appreso dalla nostra redazione, sarebbero 2 i nomi che piacciono a Fabio Paratici: il primo è Mandas, portiere della Laizo di rientro da Bournemouth. Il secondo è Andrea Caprile del Cagliari. 

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