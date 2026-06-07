CorSport: “De Gea costa troppo, rischio cessione. Chi vorrebbe Paratici al suo posto”

In quest'ottica, anche alcuni big potrebbero essere sacrificati. Tra questi c'è David De Gea pesa per circa 5,5 milioni lordi a stagione

Redazione VN 7 giugno - 05:58

La Fiorentina si prepara a una profonda ristrutturazione della rosa, ma tutto ruota attorno ai vincoli economici. Fabio Paratici, che nei prossimi giorni incontrerà il presidente Giuseppe Commisso negli Stati Uniti, dovrà fare i conti soprattutto con il monte ingaggi, che nella scorsa stagione ha superato i 60 milioni di euro lordi, il settimo più alto della Serie A. L'obiettivo è ridurre i costi salariali per rispettare i parametri finanziari e liberare risorse da reinvestire sul mercato. (Rischia anche Fagioli?)

De Gea — In quest'ottica, anche alcuni big potrebbero essere sacrificati. Tra questi c'è David De Gea, che pur essendo stato uno dei protagonisti della salvezza viola e avendo un forte legame con l'ambiente, pesa per circa 5,5 milioni lordi a stagione sul bilancio del club. Il portiere spagnolo ha un contratto fino al 2028 e il costo complessivo dei due anni residui supera gli 11 milioni, una cifra che la nuova dirigenza sta valutando attentamente.

Cessione — La Fiorentina potrebbe quindi scegliere una soluzione più giovane e sostenibile, puntando su un portiere di prospettiva come Christos Mandas. De Gea non è formalmente sul mercato e ha sempre manifestato la volontà di restare a Firenze, ma davanti a un'offerta adeguata e a un progetto di rinnovamento tecnico ed economico, le strade potrebbero separarsi. Nel frattempo, Tommaso Martinelli continuerà il proprio percorso di crescita lontano da Firenze con un'altra stagione da titolare. Lo scrive il Corriere dello Sport.