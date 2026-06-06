A Firenze il nome di Dusan Vlahovic continua a far discutere, anche a distanza di anni dal suo trasferimento alla Juventus. L'attaccante serbo, protagonista di una delle cessioni più importanti della storia recente viola. Ma adesso, secondo quanto scritto dal Corriere dello Sport, potrebbe lasciare Torino al termine del suo contratto senza garantire ai bianconeri alcun incasso.
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Vlahovic, che beffa per la Juve: ora il rischio è perderlo gratis
Le trattative per il prolungamento dell'accordo sembrano essersi fermate e, al momento, le parti appaiono lontane. Un quadro che alimenta i dubbi sul futuro dell'ex numero 9 gigliato, il cui legame con la Juventus scadrà nel giugno del 2026.
Tra gli ostacoli che complicano la situazione ci sarebbero le richieste economiche avanzate dall'entourage del giocatore, considerate particolarmente elevate dalla dirigenza bianconera. Per questo motivo prende sempre più quota l'ipotesi di una separazione nei prossimi mesi, con il serbo che potrebbe guardarsi intorno alla ricerca di una nuova destinazione.
Quello che accadrà nelle prossime settimane lo dirà il mercato. Di certo c'è che, mentre la Fiorentina riuscì a trasformare Vlahovic in una delle cessioni più remunerative della propria storia, la Juventus ora rischia di ritrovarsi con ben pochi margini di manovra.
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