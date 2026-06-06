L'avventura di Raffaele Palladino all'Atalanta è ormai ai titoli di coda. Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, il club nerazzurro e l'allenatore cercheranno di trovare un accordo per la risoluzione consensuale del contratto, in scadenza tra poco più di un anno.
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Atalanta-Palladino, rottura totale: ultimatum fino a martedì
La società bergamasca avrebbe già presentato una proposta al tecnico e al suo entourage, concedendo tempo fino a martedì per raggiungere un'intesa. In caso contrario, l'Atalanta procederà con l'esonero per chiudere definitivamente il rapporto.
Palladino, arrivato tra grandi aspettative, paga un finale di stagione ben al di sotto delle attese. Dopo una prima fase che lasciava intravedere prospettive importanti, la squadra è infatti crollata su tutti i fronti, dall'eliminazione nelle coppe fino al rendimento in campionato. Sullo sfondo restano anche le divergenze economiche: il tecnico avrebbe chiesto condizioni superiori rispetto all'offerta da 2,5 milioni di euro a stagione avanzata dal club.
A Bergamo c'è ora la volontà di voltare pagina nel più breve tempo possibile e aprire un nuovo ciclo. L'obiettivo si chiama Maurizio Sarri, individuato come l'uomo da cui ripartire per la prossima stagione.
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