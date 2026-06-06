Il valzer delle panchine: Grosso arriva a Firenze e apre la strada a un ex viola

Dopo la risoluzione del contratto che lo legava al Sassuolo, è ormai solo questione di tempo prima di vedere Fabio Grosso sulla panchina della Fiorentina. E, come spesso accade in questi casi, un cambio di guida tecnica può innescare un effetto domino sul mercato degli allenatori, coinvolgendo anche Alberto Aquilani.

Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, l'ex centrocampista della Fiorentina e tecnico della Primavera viola, reduce dall'ultima stagione alla guida del Catanzaro sfiorando una storica promozione in Serie A, era stato accostato a diverse panchine. Tra le ipotesi più concrete c'erano Torino e Sassuolo. I granata, però, sembrano aver rallentato la propria corsa e così proprio il club neroverde, fresco dell'addio a Grosso, potrebbe accelerare nelle prossime ore per chiudere l'accordo e affidare ad Aquilani la guida della squadra.