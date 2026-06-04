Ufficiale: Grosso risolve col Sassuolo. Ora può firmare con la Fiorentina

Fabio Grosso ha firmato la risoluzione del contratto con il Sassuolo ed è ora libero di formalizzare il suo accordo con la Fiorentina.

Con la conclusione del rapporto con il club neroverde, Grosso è adesso libero di formalizzare il proprio accordo con la Fiorentina e iniziare ufficialmente la sua nuova avventura sulla panchina viola.

La società desidera ringraziare il tecnico e il suo staff per la professionalità e il lavoro svolto durante le due stagioni in neroverde, e augura le migliori fortune professionali e personali per il prosieguo della carriera".