Fabio Grosso compie un altro passo verso la Fiorentina. Come riportato da Gianluca Di Marzio, l'allenatore ha firmato la risoluzione consensuale del contratto che lo legava al Sassuolo.
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Ufficiale: Grosso risolve col Sassuolo. Ora può firmare con la Fiorentina
Con la conclusione del rapporto con il club neroverde, Grosso è adesso libero di formalizzare il proprio accordo con la Fiorentina e iniziare ufficialmente la sua nuova avventura sulla panchina viola.
Dopo giorni di contatti e trattative, manca quindi soltanto l'ultimo passaggio formale per l'annuncio dell'ex tecnico del Sassuolo come nuovo allenatore della Fiorentina.
A comunicarlo è stato anche lo stesso club neroverde con un comunicato sul proprio sito ufficiale:
"Il Sassuolo Calcio comunica di aver raggiunto un accordo per la risoluzione consensuale del contratto di prestazione sportiva con l’allenatore della Prima Squadra Maschile Fabio Grosso e il suo staff.
La società desidera ringraziare il tecnico e il suo staff per la professionalità e il lavoro svolto durante le due stagioni in neroverde, e augura le migliori fortune professionali e personali per il prosieguo della carriera".
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