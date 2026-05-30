Passeggiata della salvezza, Bivigliano diventa viola con R.Bruno: oltre 200 partecipanti

Più di 200 i tifosi che hanno aderito alla "Passeggiata della Salvezza" per celebrare la Fiorentina e guardare al futuro. Grande partecipazione alla camminata organizzata dal Luna Park Fiorentina di Radio Bruno

Redazione VN 30 maggio 2026 (modifica il 30 maggio 2026 | 10:27)

Più che una semplice passeggiata, una vera e propria festa popolare colorata di viola.

Sono stati oltre 200 i partecipanti che questa mattina si sono ritrovati davanti allo Chalet 5 di Bivigliano per la “Passeggiata della Salvezza”, l'iniziativa goliardica organizzata dal Luna Park Fiorentina di Radio Bruno insieme alla redazione del Pentasport per celebrare, con il sorriso e tanta ironia, una salvezza che soltanto pochi mesi fa sembrava tutt'altro che scontata.

Fin dalle prime ore del mattino, il paese alle porte di Firenze si è riempito di maglie viola, sciarpe, bandiere e tanta voglia di stare insieme. Tra i presenti anche l'ex attaccante Cristian Riganò, amministratori locali, tifosi arrivati da tutta la Toscana e numerosi ospiti che hanno voluto condividere una giornata dedicata alla Fiorentina, alla comunità e all'amicizia.

L'evento ha rappresentato anche un'occasione per valorizzare il territorio di Bivigliano e del comune di Vaglia. Grande soddisfazione è stata espressa dalla sindaca Silvia Catani, che ha accolto i partecipanti al termine della camminata.

«Non mi aspettavo un successo così, ma è stato bellissimo. Vedere tante persone con la maglia viola, non a festeggiare, ma con il desiderio di fare meglio il prossimo anno. Bivigliano vi accoglie, una terra di cammini, tornate. Noi vi aspettiamo».

Tra gli ospiti anche il consigliere regionale Francesco Casini, che ha voluto complimentarsi con gli organizzatori.

«David ha organizzato una grande iniziativa, complimenti. La Fiorentina è andata bene? Non so come dirlo, ma poteva andare molto meglio. Il Viola Park? C'ero anche per la finale Primavera, dei ragazzi speciali che hanno onorato i colori della Fiorentina. Un qualcosa che dà anche un senso al Viola Park. Sono contento di essere entrato nella storia viola».

Uno dei momenti più emozionanti della mattinata è stato l'incontro con il piccolo Tommy, il bambino di 8 anni arrivato da Lodi e diventato simbolo dell'amore autentico per la Fiorentina dopo essere stato preso in giro dai compagni di scuola per la sua fede viola.

Con la spontaneità che solo i bambini sanno avere, Tommy ha conquistato tutti: «Il viola è il colore più bello del mondo. Il mio giocatore preferito è Dodò».

Accanto a lui la mamma Vania, che ha raccontato il percorso vissuto dal figlio durante una stagione così complicata.

«No, oggi non mi metto la maglia. Tutti mi prendono in giro, mi ha detto. Poi, un giorno, si è messo la maglietta da solo, convinto della salvezza viola».

Parole che hanno strappato applausi e sorrisi ai presenti, confermando come il tifo possa essere anche una scuola di carattere e appartenenza.

La manifestazione ha coinvolto anche le realtà associative del territorio. Francesco e Andrea del Green Team di Bivigliano hanno ricordato l'impegno dei volontari che quotidianamente si prendono cura dell'ambiente e dei sentieri della zona.

«Siamo il Green Team di Bivigliano. Dei volontari che si occupano di proteggere il territorio e valorizzarlo».

Presente anche Marci Nacci della cooperativa Matrix, che ha illustrato l'attività sociale portata avanti dalla struttura.

«La nostra è un'organizzazione che prova a dare un'opportunità ai ragazzi in difficoltà».

Molto apprezzato anche l'intervento finale di Padre Maurizio, priore di Monte Senario, insieme a Padre Bernardo Gianni, che ha voluto legare la passione sportiva a un messaggio più ampio rivolto alla comunità.

«Grazie a tutti per essere venuti. Speriamo in un Papa viola! Mi rallegro di vedere tanta gente qui con noi. Grazie per la vostra passione per la Fiorentina, che significa amare la nostra città. Voglio ricordare l'importanza della pace, senza di essa non c'è futuro. Guardiamo i bambini, che ci ricordino che serve costruire un mondo migliore».

Tra colazioni offerte dalla Pasticceria Magnolia e dallo Chalet 5, le magliette commemorative distribuite ai primi partecipanti e il clima di amicizia che ha accompagnato l'intera mattinata, la Passeggiata della Salvezza si è trasformata in qualcosa di più di un semplice evento sportivo o goliardico. È stata una giornata capace di unire generazioni diverse, accomunate dall'amore per la Fiorentina e dalla voglia di guardare avanti. Perché se la stagione appena conclusa ha lasciato più di qualche rimpianto, da Bivigliano è arrivato un messaggio chiaro: la passione viola resta intatta e la speranza di un futuro migliore continua a camminare, passo dopo passo, insieme ai suoi tifosi.