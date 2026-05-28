Quanti vip al Viola Park. A sorpresa c’è anche Zaniolo sugli spalti

Tra gli altri, al Viola Park è presenta anche Nicolò Zaniolo

Sono tantissime le persone del mondo del calcio presenti oggi al Viola Park. La finale Scudetto attrae agenti, ex giocatori, ds e non solo. Sugli spalti del Viola Park, tra i tanti big, c'è anche Nicolò Zaniolo. L'attaccante Udinese è rimasto legato al mondo viola, dopo i 6 mesi passati a Firenze lo scorso anno. Ecco la foto dal Viola Park.