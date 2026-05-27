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Fiorentina All Stars, svelati i primi due nomi!

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Il centenario della Fiorentina si avvicina, giorno dopo giorno: tutti i nomi che faranno parte della Fiorentina All Stars
Redazione VN

Si avvicina sempre più il centenario della Fiorentina. Come ormai noto, il prossimo 2 settembre, alle ore 20:00, presso lo stadio Artemio Franchi, andrà in scena una partita tra la Fiorentina Alla Stars e la formazione delle Legends di Operazione Nostalgia. E proprio a riguardo di questa gara, il club viola ha svelato i primi due calciatori che faranno ritorno a Firenze per far parte della squadra: il portiere Sebastien Frey e il mediano David Pizarro.

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