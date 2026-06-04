Solomon: “Non ho detto addio alla Fiorentina. C’è la possibilità che rimanga”

Manor Solomon riapre al futuro in viola dal ritiro della nazionale: "Il mio post non era un addio, a Firenze sto benissimo

Redazione VN 4 giugno 2026 (modifica il 4 giugno 2026 | 18:18)

Il futuro di Manor Solomon potrebbe essere ancora a tinte viola. Nonostante la scadenza naturale del prestito dal Tottenham facesse pensare a un saluto definitivo (insieme al suo post su Instagram), l'esterno offensivo israeliano ha riaperto clamorosamente le porte a una sua permanenza a Firenze, confermando di fatto quanto già anticipato dal suo procuratore nei giorni scorsi ("Nessuno ha detto che non continuerà con la Fiorentina").

"Non ho detto addio alla Fiorentina" — Il classe '99 ha parlato chiaramente del suo futuro subito dopo la sfida amichevole vinta da Israele per 1-0 contro l'Albania. Le sue dichiarazioni, raccolte e rilanciate dal portale israeliano m.sport5.co.il, non lasciano spazio a dubbi sulle sue intenzioni:

"Non ho detto addio alla Fiorentina, il post che ho pubblicato serviva soltanto a ringraziare per la fiducia che mi è stata concessa. A Firenze mi sono trovato benissimo. Al momento non so ancora cosa succederà di preciso, ma posso dire che c'è la possibilità che io rimanga in viola".

Il caso: "Sorpresi dai fischi ricevuti in Albania" — Oltre alle dinamiche di mercato e al legame con la Fiorentina, Solomon ha commentato anche il clima particolarmente teso e l'accoglienza decisamente ostile che la sua selezione nazionale ha dovuto subire durante la trasferta in territorio albanese:

"Siamo rimasti molto sorpresi dai fischi del pubblico, forse sono stati i più forti che abbiamo ricevuto finora da quando giochiamo insieme. Siamo calciatori professionisti e dobbiamo fare i conti anche con queste situazioni ambientali. In ogni caso siamo soddisfatti della gara che abbiamo giocato e sentiamo che la squadra sta migliorando costantemente".