Il futuro di Manor Solomon potrebbe essere ancora a tinte viola. Nonostante la scadenza naturale del prestito dal Tottenham facesse pensare a un saluto definitivo (insieme al suo post su Instagram), l'esterno offensivo israeliano ha riaperto clamorosamente le porte a una sua permanenza a Firenze, confermando di fatto quanto già anticipato dal suo procuratore nei giorni scorsi ("Nessuno ha detto che non continuerà con la Fiorentina").
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Solomon: “Non ho detto addio alla Fiorentina. C’è la possibilità che rimanga”
"Non ho detto addio alla Fiorentina"—
Il classe '99 ha parlato chiaramente del suo futuro subito dopo la sfida amichevole vinta da Israele per 1-0 contro l'Albania. Le sue dichiarazioni, raccolte e rilanciate dal portale israeliano m.sport5.co.il, non lasciano spazio a dubbi sulle sue intenzioni:
"Non ho detto addio alla Fiorentina, il post che ho pubblicato serviva soltanto a ringraziare per la fiducia che mi è stata concessa. A Firenze mi sono trovato benissimo. Al momento non so ancora cosa succederà di preciso, ma posso dire che c'è la possibilità che io rimanga in viola".
Il caso: "Sorpresi dai fischi ricevuti in Albania"—
Oltre alle dinamiche di mercato e al legame con la Fiorentina, Solomon ha commentato anche il clima particolarmente teso e l'accoglienza decisamente ostile che la sua selezione nazionale ha dovuto subire durante la trasferta in territorio albanese:
"Siamo rimasti molto sorpresi dai fischi del pubblico, forse sono stati i più forti che abbiamo ricevuto finora da quando giochiamo insieme. Siamo calciatori professionisti e dobbiamo fare i conti anche con queste situazioni ambientali. In ogni caso siamo soddisfatti della gara che abbiamo giocato e sentiamo che la squadra sta migliorando costantemente".
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