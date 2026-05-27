Solomon saluta Firenze: “Questo club merita altro. Ho apprezzato ogni momento”

Solomon non verrà riscattato dalla Fiorentina. Il giocatore ha salutato Firenze sui propri social

Redazione VN 27 maggio - 16:51

Erano attese novità sul futuro di Manor Solomon. L'ex Tottenham era in prestito alla Fiorentina, con un'opzione di riscatto per la società viola. Solomon ha annunciato il proprio addio alla Fiorentina con un post su Instagram. La scelta di Paratici e Goretti è stata quindi presa:

"Ciao,

Quando sono arrivato qui alcuni mesi fa, avevamo un obiettivo chiaro e l'abbiamo raggiunto.

Tutti sappiamo che questo grande club dovrebbe e merita di lottare per obiettivi completamente diversi, e sono sicuro che a partire dalla prossima stagione, il Fiorentina tornerà dove appartiene.

Grazie per il vostro supporto e per avermi fatto sentire a casa a Firenze fin dal primo giorno. Ho apprezzato ogni singolo momento di questa stagione qui.

Forza Viola, a presto "