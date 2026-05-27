Antonio Cassano è un fan numero di Andoni Iraola da tempo. Proprio l'ex Sampdoria lo consigliò a Pradè lo scorso anno. Iraola sembra avvicinarsi al Milan, dopo essere stato seguito proprio dalla Fiorentina. Cassano a Viva el Futbol ha commentato la news sul basco:
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VIOLA NEWS social Cassano è sicuro: “Iraola ha due pa..e così. Per il Milan sarebbe meraviglioso”
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Cassano è sicuro: “Iraola ha due pa..e così. Per il Milan sarebbe meraviglioso”
Antonio Cassano si conferma un fan di Iraola. Il Milan si avvicina al basco, dopo che anche Paratici lo aveva seguito
"Iraola è qualcosa di unico e meraviglioso, e se il Milan che è un club di dimensioni gigantesche ha in mente di prenderlo, significa che ha una visione di un certo tipo di calcio, ed ancora l'obiettivo di dominare il mondo. Se devo consigliare al Milan di prendere Iraola direi di farlo subito. Se devo però consigliare ad Iraola di venire in Italia direi pensaci, perché è una nazione con un certo tipo di cattiveria, ma lui è un basco, allievo di Bielsa, ed ha due palle così. Se arrivasse sarei contentissimo, il Milan se dovesse fare questa scelta ha guadagnato già il 50%"
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