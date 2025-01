La novità del 2025: ecco il nostro canale broadcast su Instagram

Con il nuovo anno Violanews aggiunge un altro tassello alla propria gamma di prodotti per i nostri affezionati lettori. Da pochissimo è partito il nostro canale broadcast di Instagram (qui il link di invito) per avere con gli oltre 42000 followers maggiori interazioni. Una volta effettuata l'iscrizione, il canale sarà visibile nella posta di Instagram accanto alle altre conversazioni. Gli iscritti potranno mandarci feedback in tempo reale usando funzioni interattive come i sondaggi o le schede con domande e creare così una community più unita sotto la bandiera della Fiorentina.