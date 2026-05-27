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Mandragora ammette: “Anno deludente. Ma sia d’insegnamento”

Mandragora ammette: “Anno deludente. Ma sia d’insegnamento” - immagine 1
Il centrocampista della Fiorentina Rolando Mandragora affida a Instagram i suoi pensieri per la stagione appena conclusa
Redazione VN

Rolando Mandragora ha voluto affidare ad un post su Instagram le sue ultime considerazioni sulla tremenda stagione appena conclusa. Queste le sue parole condivise sul social network:

È stata un’annata difficile e deludente…che possa essere di insegnamento per tutti noi e permetterci di ripartire in maniera diversa! Grazie a tutti A presto

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