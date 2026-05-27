Rolando Mandragora ha voluto affidare ad un post su Instagram le sue ultime considerazioni sulla tremenda stagione appena conclusa. Queste le sue parole condivise sul social network:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS social Mandragora ammette: “Anno deludente. Ma sia d’insegnamento”
social
Mandragora ammette: “Anno deludente. Ma sia d’insegnamento”
Il centrocampista della Fiorentina Rolando Mandragora affida a Instagram i suoi pensieri per la stagione appena conclusa
È stata un’annata difficile e deludente…che possa essere di insegnamento per tutti noi e permetterci di ripartire in maniera diversa! Grazie a tutti A presto
© RIPRODUZIONE RISERVATA