Gosens riflette: “Eravamo partiti con obiettivi diversi. Abbiamo saputo reagire”

"Termina una stagione lunga, lunghissima. Una stagione complicata, per tantissimi motivi. Partito con un obiettivo ambizioso ci siamo trovati in una realtà completamente diversa. Sappiamo che da parte nostra non era abbastanza quest’anno, però abbiamo avuto il dovere di portare a casa almeno l’obiettivo minimo. E questo abbiamo raggiunto, perché siamo diventati un gruppo che ha saputo reagire nella sofferenza. Di questo sono molto contento.