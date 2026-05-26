Per la Fiorentina è stata una stagione da dimenticare. Anche Robin Gosens ha accusato un calo, nonostante la sua importanza nello spogliatoio. Il tedesco ha riflettuto sulla propria annata, affidandosi ad un post sui social:
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VIOLA NEWS social Gosens riflette: “Eravamo partiti con obiettivi diversi. Abbiamo saputo reagire”
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Gosens riflette: “Eravamo partiti con obiettivi diversi. Abbiamo saputo reagire”
Robin Gosens analizza l'annata della Fiorentina
"Termina una stagione lunga, lunghissima. Una stagione complicata, per tantissimi motivi. Partito con un obiettivo ambizioso ci siamo trovati in una realtà completamente diversa. Sappiamo che da parte nostra non era abbastanza quest’anno, però abbiamo avuto il dovere di portare a casa almeno l’obiettivo minimo. E questo abbiamo raggiunto, perché siamo diventati un gruppo che ha saputo reagire nella sofferenza. Di questo sono molto contento.
Spero che questa stagione ci insegna tanto. Per ripartire molto più forte."
Grazie a tutti.
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