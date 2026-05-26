Per Daniele Rugani il futuro è ancora tutto da scrivere. Il difensore ha terminato la stagione alla Fiorentina, ma il riscatto obbligatorio non è scattato. Sulla carta dovrebbe tornare alla Juventus, ma nulla è certo. Intanto la sua off-season è iniziata in modo intenso. Rugani ha intrapreso il Cammino di Santiago, come si può notare dalle proprie storie sui social. Un viaggio interiore in vista di un futuro incerto.
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Rugani, un futuro da decidere. Lui intanto si concede il Cammino di Santiago
Rugani ha terminato la sua avventura a Firenze. Nel frattempo si concede il Cammino di Santiago
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