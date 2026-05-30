La Nazione: “Paratici pensa al riscatto di Solomon. Ipotesi sconto”

Il post pubblicato da Manor Solomon sui sociallascia presagire il suo mancato riscatto da parte della Fiorentina. In realtà potrebbe non essere così. Fabio Paratici - scrive La Nazione - sta pensando al riscatto anche perché un esterno con quelle qualità potrebbe far comodo. Il ds proverà a strappare uno sconto al Tottenham per risparmiare qualcosa rispetto ai 10 milioni pattuiti. A ciò si aggiungono le parole dell'agente del calciatore che ha precisato che "nessuno ha detto che non continuerà con la Fiorentina".