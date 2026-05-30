La Fiorentina sta stringendo per arrivare a Fabio Grosso. Come scrive La Nazione, Fabio Paratici ha sfruttato i buoni uffici col tecnico del Sassuolo con l'obiettivo di andare a dama a stretto giro di posto per evitare eventuali inserimenti di altri club e per volare poi negli Stati Uniti dai Commisso col dg Alessandro Ferrari - entro il 10 giugno - con la questione allenatore risolta. Il fine settimana potrebbe portare notizie definitive, ma anche si dovesse slittare a metà della prossima settimana l'impressione è che la Fiorentina conti di mettere tutto nero su bianco il prima possibile.
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VIOLA NEWS news viola stampa Nazione: “Paratici vuol chiudere questione tecnico prima del viaggio negli USA”
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Nazione: “Paratici vuol chiudere questione tecnico prima del viaggio negli USA”
Grosso è vicino alla Fiorentina, ma ci sono almeno un paio di nodi da sciogliere
I NODI DA SCIOGLIERE—
I nodi da sciogliere sono un paio, fermo restando l'accordo con Grosso mai messo in discussione: biennale a 1,2 milioni di euro a stagione con opzione sul terzo anno. Ma per firmare con la Fiorentina il tecnico dovrà prima svincolarsi dal Sassuolo. Trattativa in corso. Nessun ostacolo insormontabile, ma qualche giorno servirà. E poi ci sarà da definire la questione staff con la Fiorentina che riconoscerà al Sassuolo una sorta di indennizzo. Diverse le possibilità: il cartellino di Nzola oppure l'acquisto di un calciatore: da Laurienté a Thorstvedt fino a Volpato.
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