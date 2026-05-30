Nazione: “Paratici vuol chiudere questione tecnico prima del viaggio negli USA”

Grosso è vicino alla Fiorentina, ma ci sono almeno un paio di nodi da sciogliere

La Fiorentina sta stringendo per arrivare a Fabio Grosso. Come scrive La Nazione, Fabio Paratici ha sfruttato i buoni uffici col tecnico del Sassuolo con l'obiettivo di andare a dama a stretto giro di posto per evitare eventuali inserimenti di altri club e per volare poi negli Stati Uniti dai Commisso col dg Alessandro Ferrari - entro il 10 giugno - con la questione allenatore risolta. Il fine settimana potrebbe portare notizie definitive, ma anche si dovesse slittare a metà della prossima settimana l'impressione è che la Fiorentina conti di mettere tutto nero su bianco il prima possibile.