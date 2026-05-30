La Fiorentina dovrà rinforzare la batteria degli esterni visti i mancati riscatti di Manor Solomon e Jack Harrison. Per questo motivo il club viola avrebbe messo nel mirino Cristian Volpato del Sassuolo, allenato da Fabio Grosso che potrebbe sedere sulla panchina gigliata la prossima stagione (anche se mancano alcuni dettagli). Il suo contratto col club emiliano scadrà nel giugno 2028. Ecco quanto si legge sul Corriere dello Sport:
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VIOLA NEWS news viola stampa Cor.Sport: “Sondaggio per Volpato, ma è legato a Berardi”
Corriere dello Sport
Cor.Sport: “Sondaggio per Volpato, ma è legato a Berardi”
La Fiorentina ha messo nel mirino l'esterno classe 2003 visti gli addii di Harrison e Solomon
La Fiorentina ha messo nel mirino Cristian Volpato. L'esterno classe 2003 piace alla dirigenza viola che, complici gli addii di Manor Solomon e Jack Harrison, dovrà rinforzare le fasce. Il giocatore del Sassuolo può fare al caso dei viola, inoltre vanta la stima, contraccambiata, di Fabio Grosso, cosa che potrebbe favorire l'eventuale operazione. Per adesso si tratta di un sondaggio e niente più, sta di fatto che Paratici e Goretti sono alla ricerca di un profilo con le caratteristiche di Volpato. Sul cui futuro peseranno presumibilmente le dinamiche del mercato estivo del Sassuolo, che se dovesse cedere Domenico Berardi blinderebbe l'obiettivo viola. I neroverdi non intendono vendere a priori, né fare sconti a nessuno.
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