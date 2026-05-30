Cor.Sport: “Fiorentina-Grosso, non c’è ancora accordo. I dettagli da sistemare”

La prospettiva è cambiata nelle ultime ore. Nel senso che il problema non è più con il Sassuolo, che ha trovato un’intesa con Fabio Grosso ed è pronto a liberarlo, permettendogli così di arrivare a Firenze. Quello che manca ora, paradossalmente, è l’intesa finale tra Grosso e la Viola. Non è una questione di contratto in senso stretto, bensì di progetto e di struttura dell’area tecnica. Grosso sarebbe pronto a mettere la firma sul contratto che, per due anni a 1,2 milioni a stagione più opzione di rinnovo per il terzo, lo farà diventare allenatore della Fiorentina fino a giugno 2028. Ma per cominciare il nuovo corso viola ci vuole un ultimo incrocio: quello con il club di Commisso. Esigenza di pezzi da incasellare, dove per pezzi s’intende soprattutto composizione dello staff, più varie ed eventuali. Intanto, però, è stato sbloccata la parte che via via si era arricchita di passaggi, fatti e anche ostacoli che non erano previsti: il Sassuolo darà il via libera a Grosso.