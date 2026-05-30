Repubblica: “Ecco i giovani sotto la lente d’ingrandimento di Grosso”

La Fiorentina Primavera si è laureata campione d'Italia battendo il Parma. L'obiettivo, adesso, è valorizzare questo scudetto che non deve diventare una mera coccarda. Fabio Paratici dovrà valutare, in sostanza, chi sarà pronto per fare il salto nel calcio dei grandi. E proprio su questo argomento si concentra Repubblica Firenze che sottolinea come i giocatori sotto riportati saranno attenzionati da Fabio Grosso, molto probabilmente il futuro, nuovo tecnico della Fiorentina: