La Fiorentina Primavera si è laureata campione d'Italia battendo il Parma. Il Corriere Fiorentino ha intervistato Valentino Angeloni, da sette anni responsabile del settore giovanile viola.
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VIOLA NEWS news viola stampa Angeloni: “Scudetto Primavera la ciliegina. Croci pianticella per prima squadra”
Corriere Fiorentino
Angeloni: “Scudetto Primavera la ciliegina. Croci pianticella per prima squadra”
Parla il responsabile del settore giovanile viola dopo lo scudetto conquistato contro il Parma
Lo scudetto è la nostra ciliegina, un successo figlio del lavoro che stiamo portando avanti. Non ho parole per dire quanto sono felice. Prendiamo tanti giovanissimi in giro per la Toscana, creiamo identità e cultura del lavoro. Il nostro modello è questo. Nella finale avevamo in campo Leonardelli, Trapani, Puzzoli, Braschi, Kouadio e non solo: tutti fiorentini o comunque nati qui intorno. Hanno il viola nel cuore e questo fa la differenza. Nel settore giovanile abbiamo circa l’85% di calciatori toscani: è il nostro modo di lavorare, una scelta precisa del presidente Rocco Commisso.
Qualcuno della Primavera riuscirà a diventare protagonista nel "calcio dei grandi"? Angeloni risponde così:
Mister Vanoli ha usato i nostri giovani e li ha portati a giocare in grandi palcoscenici, anche se la situazione della prima squadra era complessa. Le squadre B potrebbero aiutare, i prestiti pure. Di sicuro posso dire una cosa: i giovani in Italia ci sono. Serve un sistema differente di gestione e visione delle risorse, che includa Figc e Leghe. Altri paesi anticipano l’esordio dei giovani e quindi li fanno maturare prima. Qui da noi invece si gioca in Primavera fino a 20 anni.
Daniele Galloppa, tecnico della Primavera, andrà via. Scelta giusta secondo Angeloni che, oltre sull'allenatore, si sofferma su Federico Croci:
Giusto così, Daniele è stato un valore aggiunto ma così come fece Aquilani è tempo che si misuri coi grandi. Noi in squadra abbiamo tanti 2006, quindi l’anno prossimo apriremo un nuovo ciclo. Croci? È un 2010, ma ha talento e per come si comporta dico che è speciale. Sì, lui può diventare una nuova pianticella per la prima squadra. Ma ne abbiamo tante altre. Al Viola Park si lavora per questo.
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