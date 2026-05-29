CorSport: “Paratici, il nome dal Brasile e l’identikit per la difesa”

La Fiorentina inizia a muoversi sul mercato con l’obiettivo di anticipare alcune operazioni già nel mese di giugno. La società viola vuole provare a chiudere i primi colpi prima di dover affrontare il tema degli esuberi, compresi gli oltre 25 giocatori di rientro dai prestiti, che renderanno più complessa la gestione della rosa.
Corriere dello Sport
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Tra i profili seguiti c’è Viery Fernandes Santos Lopes, detto Viery, difensore mancino classe 2005 del Gremio. La Fiorentina avrebbe presentato una prima offerta da 12 milioni di euro, ma la trattativa si annuncia complicata: sul giocatore ci sono anche club di Premier League, in particolare il Newcastle, e il Gremio valuta il suo cartellino circa 20 milioni, cifra al momento troppo alta per il budget viola.
L’interesse per Viery indica comunque la direzione del mercato della Fiorentina: cercare un difensore under 23, mancino, di prospettiva e magari non ancora pienamente inserito nei grandi circuiti internazionali. Una strategia necessaria anche per le difficoltà economiche e competitive dei club italiani, soprattutto per una Fiorentina reduce dal quindicesimo posto e senza coppe europee nella prossima stagione. Lo scrive il Corriere dello Sport.
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