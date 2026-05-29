CorSport: “Paratici, il nome dal Brasile e l’identikit per la difesa”

Tra i profili seguiti c’è Viery Fernandes Santos Lopes, detto Viery, difensore mancino classe 2005 del Gremio. La Fiorentina avrebbe presentato una prima offerta da 12 milioni di euro, ma la trattativa si annuncia complicata: sul giocatore ci sono anche club di Premier League, in particolare il Newcastle, e il Gremio valuta il suo cartellino circa 20 milioni, cifra al momento troppo alta per il budget viola.