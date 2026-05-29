Nazione: “Ecco i giocatori della Fiorentina Primavera che potranno servire”

Uno dei risultati più importanti ottenuti da Daniele Galloppa nei suoi sei anni alla Fiorentina riguarda la crescita dei singoli giocatori

Redazione VN 29 maggio 2026 (modifica il 29 maggio 2026 | 09:28)

Uno dei risultati più importanti ottenuti da Daniele Galloppa nei suoi sei anni alla Fiorentina riguarda la crescita dei singoli giocatori. Il tecnico ha saputo valorizzare numerosi talenti sia dal punto di vista tecnico che mentale, contribuendo alla maturazione di molti giovani che oggi sono pronti ad affacciarsi al calcio dei grandi. Un patrimonio che potrebbe rivelarsi prezioso anche per Fabio Grosso, allenatore da sempre attento allo sviluppo dei giovani.

Nel ritiro estivo diversi elementi provenienti dalla Primavera avranno l’occasione di mettersi in mostra con la prima squadra, seguendo il percorso già intrapreso da Pietro Comuzzo e Niccolò Fortini. Tra i nomi destinati a essere valutati da vicino ci sono Eddy Kouadio e Luis Balbo in difesa, oltre agli attaccanti Giorgio Puzzoli e Riccardo Braschi, che nella scorsa stagione hanno già avuto modo di assaggiare il calcio professionistico grazie alla fiducia concessa da Pioli e Vanoli.

L’elenco dei possibili protagonisti non si ferma qui. Attenzione anche ad altri classe 2006 che si sono distinti con la Primavera, come Niccolò Trapani, che potrebbe trovare spazio sulla fascia destra soprattutto dopo la partenza di Dodô, e Gabriele Bertolini, esterno offensivo chiamato a sfruttare le opportunità che potrebbero nascere dall’infortunio di Parisi e dagli addii di Solomon e Harrison. Per molti giovani viola l’estate sarà un’occasione decisiva per conquistare Grosso. Lo scrive la Nazione.