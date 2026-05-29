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Corriere dello Sport

Suggestione Berardi? CorSport: “Più facile che ne arrivi un altro del Sassuolo”

Suggestione Berardi? CorSport: “Più facile che ne arrivi un altro del Sassuolo” - immagine 1
Per il reparto offensivo si era fatto svariate volte il nome di Domenico Berardi, destinato a rimanere il più classico dei ‘vorrei ma non posso’
Redazione VN

Il Corriere dello Sport si sofferma sul mercato della Fiorentina in attacco. Per il reparto offensivo si era fatto svariate volte il nome di Domenico Berardi, destinato a rimanere il più classico dei ‘vorrei ma non posso’, soprattutto dopo la proposta da 15 milioni avanzata dai viola nell'agosto 2021 e rifiutata dal Sassuolo che voleva il doppio.

Oltretutto l’esterno offensivo ha prolungato il suo contratto lo scorso agosto fino al 2029. Cederlo non è nei piani dei neroverdi, che come ampiamente sottolineato non si faranno prendere per il collo da nessuno.

Infine da tenere in considerazione Armand Laurienté, cercato senza successo a fine dicembre 2023 e in scadenza fra tre anni. Il valore del suo cartellino si aggira intorno ai 20-25 milioni. 

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