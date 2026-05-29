Il Corriere dello Sport si sofferma sul mercato della Fiorentina in attacco. Per il reparto offensivo si era fatto svariate volte il nome di Domenico Berardi, destinato a rimanere il più classico dei ‘vorrei ma non posso’, soprattutto dopo la proposta da 15 milioni avanzata dai viola nell'agosto 2021 e rifiutata dal Sassuolo che voleva il doppio.
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VIOLA NEWS news viola stampa Suggestione Berardi? CorSport: “Più facile che ne arrivi un altro del Sassuolo”
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Suggestione Berardi? CorSport: “Più facile che ne arrivi un altro del Sassuolo”
Per il reparto offensivo si era fatto svariate volte il nome di Domenico Berardi, destinato a rimanere il più classico dei ‘vorrei ma non posso’
Oltretutto l’esterno offensivo ha prolungato il suo contratto lo scorso agosto fino al 2029. Cederlo non è nei piani dei neroverdi, che come ampiamente sottolineato non si faranno prendere per il collo da nessuno.
Infine da tenere in considerazione Armand Laurienté, cercato senza successo a fine dicembre 2023 e in scadenza fra tre anni. Il valore del suo cartellino si aggira intorno ai 20-25 milioni.
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