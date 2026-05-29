La Gazzetta dello Sport inizia a costruire la Fiorentina di Fabio Grosso.Servono giocatori esperti e vincenti che possono arrivare risparmiando il costo del cartellino, particolare da non sottovalutare per una società che sul mercato dovrà incassare dalle cessioni prima di poter comprare.
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Paratici vuole esterni, Gazzetta: “Grosso porta a Firenze un suo pupillo?”
Cessioni—
Di sicuro le corsie laterali subiranno un cambiamento radicale: Harrison non verrà riscattato, Solomon è tornato al Tottenham e alle cifre chieste dagli inglesi (10 milioni) non verrà confermato però Paratici proverà a chiedere uno sconto, Parisi si è rotto il crociato e starà fuori fino a fine anno e Gudmundsson è nella lista dei partenti. Ecco perché servirà più di un'ala per riportare in alto la Fiorentina.
Laurienté—
L'arrivo di Grosso sulla panchina viola porta automaticamente ad accostare alla squadra della famiglia Commisso Armand Laurienté, esterno francese che ha da poco prolungato il contratto col Sassuolo (fino al 2029). Acquistato per una decina di milioni il suo valore attuale è intorno ai 20. Carnevali non farà sconti e la Fiorentina non è di sicuro l'unica squadra interessata all'ala sinistra di piede destro.
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