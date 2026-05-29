Paratici vuole esterni, Gazzetta: “Grosso porta a Firenze un suo pupillo?”

Cessioni

Di sicuro le corsie laterali subiranno un cambiamento radicale: Harrison non verrà riscattato, Solomon è tornato al Tottenham e alle cifre chieste dagli inglesi (10 milioni) non verrà confermato però Paratici proverà a chiedere uno sconto, Parisi si è rotto il crociato e starà fuori fino a fine anno e Gudmundsson è nella lista dei partenti. Ecco perché servirà più di un'ala per riportare in alto la Fiorentina.