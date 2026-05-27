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VN – Grosso in dirittura. Cifre e durata del contratto: tutti i dettagli

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Manca pochissimo e Grosso diventerà il nuovo allenatore della Fiorentina. Tutti i dettagli del contratto che andrà a firmare a breve
Nicolò Schira

Grosso e la Fiorentina sono pronti a dirsi reciprocamente sì. Dopo l'accelerata delle ultime ore il tecnico del Sassuolo è prossimo a liberarsi dai neroverdi per siglare un accordo con la società viola con le firme attese a brevissimo. Questi i dettagli del contratto di Grosso secondo quanto risulta alla nostra redazione.

Cifre e durata

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L'allenatore laziale firmerà con la Fiorentina un contratto valido per due stagioni con un'opzione per un terzo anno. Grosso percepirà alla Fiorentina uno stipendio da circa 1,2 milioni di euro netti.

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