Grosso e la Fiorentina sono pronti a dirsi reciprocamente sì. Dopo l'accelerata delle ultime ore il tecnico del Sassuolo è prossimo a liberarsi dai neroverdi per siglare un accordo con la società viola con le firme attese a brevissimo. Questi i dettagli del contratto di Grosso secondo quanto risulta alla nostra redazione.
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS esclusive le nostre esclusive VN – Grosso in dirittura. Cifre e durata del contratto: tutti i dettagli
calciomercato
VN – Grosso in dirittura. Cifre e durata del contratto: tutti i dettagli
Manca pochissimo e Grosso diventerà il nuovo allenatore della Fiorentina. Tutti i dettagli del contratto che andrà a firmare a breve
Cifre e durata—
L'allenatore laziale firmerà con la Fiorentina un contratto valido per due stagioni con un'opzione per un terzo anno. Grosso percepirà alla Fiorentina uno stipendio da circa 1,2 milioni di euro netti.
© RIPRODUZIONE RISERVATA