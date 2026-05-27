VN – Grosso in dirittura. Cifre e durata del contratto: tutti i dettagli

Manca pochissimo e Grosso diventerà il nuovo allenatore della Fiorentina. Tutti i dettagli del contratto che andrà a firmare a breve

Grosso e la Fiorentina sono pronti a dirsi reciprocamente sì. Dopo l'accelerata delle ultime ore il tecnico del Sassuolo è prossimo a liberarsi dai neroverdi per siglare un accordo con la società viola con le firme attese a brevissimo. Questi i dettagli del contratto di Grosso secondo quanto risulta alla nostra redazione.