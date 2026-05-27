Tutto fatto per Grosso. Romano: “Contratto ok, siamo già alle firme”

I dettagli

A darli è il super esperto di mercato Fabrizio Romano che spiega come sia stato definito tutto fra la Fiorentina e il tecnico. I contratti, si legge sul suo canale, sono stati approvati e siamo già arrivati al momento della firma. L'ufficialità per Grosso, che siglerà un accordo biennale, è attesa a strettissimo giro di posta.