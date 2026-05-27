Accelerata clamorosa sul fronte Fabio Grosso. Dopo la notizia emersa ieri della virata decisa della dirigenza della Fiorentina sul tecnico romano, arrivano importanti aggiornamenti già questa mattina.
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Tutto fatto per Grosso. Romano: “Contratto ok, siamo già alle firme”
I dettagli—
A darli è il super esperto di mercato Fabrizio Romano che spiega come sia stato definito tutto fra la Fiorentina e il tecnico. I contratti, si legge sul suo canale, sono stati approvati e siamo già arrivati al momento della firma. L'ufficialità per Grosso, che siglerà un accordo biennale, è attesa a strettissimo giro di posta.
Di nuovo con Paratici—
Grosso dunque è pronto a riabbracciare Fabio Paratici, grazie al quale ha cominciato il suo percorso da allenatore nelle giovanili della Juventus.
La Fiorentina di Grosso—
Ma come giocherebbe la Fiorentina con Grosso? Il tecnico ex Frosinone usa il 4-3-3 come ha fatto Vanoli nella seconda parte di stagione, quindi con gli uomini attuali la formazione tipo non si discosta molto da quella alla quale siamo abituati: c'è però di mezzo un mercato intero, e c'è da scommettere che il volto viola sarà trasfigurato nei prossimi mesi. Laurienté, per esempio, è un nome che potrebbe tornare di moda per la fascia sinistra in caso di mancato riscatto di Solomon dal Tottenham.
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