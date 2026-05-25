Sembra essere presa la decisione in casa Fiorentina per la panchina della prossima stagione. Infatti, secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, il club viola ha formalmente contattato Fabio Grosso per affidargli la panchina a partire dalla prossima stagione.
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VIOLA NEWS calciomercato obiettivi mercato Romano: “Via ai contatti formali con Grosso”. Schira: “C’è l’offerta”
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Romano: “Via ai contatti formali con Grosso”. Schira: “C’è l’offerta”
Fiorentina, scelta fatta per la panchina del prossimo anno? Fabrizio Romano e Nicolò Schira sicuri per Fabio Grosso
L'offerta—
I contatti con l'allenatore del Sassuolo sono fissi, molto apprezzato da Fabio Paratici. Inoltre, come aggiunge Nicolò Schira, è stato offerto un contratto fino al 2028 con opzione per il 2029.
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