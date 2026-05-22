Pedullà: “Fiorentina su Provedel, ma solo in caso di addio di De Gea”

Movimenti e sondaggi di mercato attorno alla porta della Fiorentina . Secondo quanto rivelato dall'esperto di trasferimenti Alfredo Pedullà, il club viola si sarebbe informata per Ivan Provedel, attuale estremo difensore della Lazio in scadenza di contratto nel 2027 .

Il portiere biancoceleste ha espresso il desiderio di giocare con continuità e sta attirando parecchi interessamenti in Serie A: il Bologna lo ha messo in cima alla lista delle preferenze, mentre l'Inter rimane sullo sfondo qualora Martinez non dovesse essere confermato come titolare.