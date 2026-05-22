Movimenti e sondaggi di mercato attorno alla porta della Fiorentina. Secondo quanto rivelato dall'esperto di trasferimenti Alfredo Pedullà, il club viola si sarebbe informata per Ivan Provedel, attuale estremo difensore della Lazio in scadenza di contratto nel 2027.
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Pedullà: “Fiorentina su Provedel, ma solo in caso di addio di De Gea”
Il portiere biancoceleste ha espresso il desiderio di giocare con continuità e sta attirando parecchi interessamenti in Serie A: il Bologna lo ha messo in cima alla lista delle preferenze, mentre l'Inter rimane sullo sfondo qualora Martinez non dovesse essere confermato come titolare.
Anche la dirigenza gigliata ha voluto prendere informazioni sulla situazione del classe '94, ma la pista potrebbe accendersi soltanto a una precisa condizione.
Il fattore De Gea—
L'interessamento della Fiorentina per Provedel, infatti, è strettamente vincolato al destino del suo attuale numero uno. Il club viola approfondirà il discorso e valuterà un affondoesclusivamente nell'eventualità di un addio di David De Gea. Se lo spagnolo dovesse salutare Firenze, l'ex Spezia diventerebbe un candidato forte per raccoglierne l'eredità, ma fino a quel momento la mossa di mercato per il portiere della Lazio rimarrà congelata in una fase di puro monitoraggio.
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