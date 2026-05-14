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Obiettivi: il Forest non riscatterà Lucca e un’italiana è interessata

Obiettivi: il Forest non riscatterà Lucca e un’italiana è interessata - immagine 1
Lorenzo Lucca ha deluso in questa stagione. Il prossimo anno tornerà in Italia
Redazione VN

Per Lorenzo Lucca è stata una stagione da dimenticare. L'attaccante ex Udinese ha deluso prima al Napoli, e poi al Nottingham Forest. In Premier ha segnato una sola rete, ed il Forest, come scrive Tuttomercatoweb.com, nonmlo riscatterà. Dopo il ritorno in Italia il mercato si animerà per lui. La Fiorentina lo segue, ma non è la sola. Anche il Bologna di Italiano sta osservando la situazione attorno a Lucca.

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