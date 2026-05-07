Lucca e una stagione da (doppio) flop. Può servire alla Fiorentina?

Pagato tanto, ha reso poco: Lucca e il parallelismo con Piccoli. Il Napoli può cederlo in prestito, ma è difficile immaginarlo titolare nella Fiorentina

Simone Bargellini Vice direttore 7 maggio - 10:56

Spunta il nome di Lorenzo Lucca per l'attacco del futuro della Fiorentina. Il centravanti classe 2000 era stato accostato ai viola già negli anni passati e, secondo la Gazzetta dello Sport di oggi, può diventare una pista per l'estate in caso di cessione di Moise Kean. Siamo ancora nel campo delle idee e delle ipotesi, questo è bene specificarlo, ma intanto si può dare uno sguardo alla stagione dell'attaccante ex Udinese, Ajax e Pisa. Come è andata la sua stagione? Spoiler: male. (Scegli Violanews come tuo sito preferito su Google: clicca qui)

Investimento da top, resa da flop — Nell'estate del 2025 il Napoli varò un investimento (tra prestito e riscatto) di ben 35 milioni per Lorenzo Lucca, reduce da un'ottima stagione in Friuli con 12 gol all'attivo. Vi ricorda nulla? Sì, esatto: molto simile all'affare Piccoli. E come l'attaccante della Fiorentina, anche Lucca non è riuscito a ripagare l'investimento fatto. Anzi è andata persino peggio: dopo qualche apparizione da titolare in avvio di campionato, Lucca è presto finito ai margini nelle gerarchie di Conte e tra novembre e gennaio ha collezionato solo 8 scampoli di partita: in totale in azzurro 16 presenze e 1 gol in campionato (più 1/1 in Coppa Italia e 5 presenze in Champions League senza lasciare il segno).

L'esperienza in Inghilterra — Nel mercato di gennaio Lucca si è trasferito in prestito al Nottingham Forest (diventando compagno dell'ex viola Milenkovic) e le cose non sono migliorate. Tutt'altro. Dopo il gol all'esordio in Premier League contro il Leeds, l'attaccante ha collezionato altri 2 gettoni in campionato e 4 in Europa League (senza segnare) per poi sparire completamente dai radar. Tra qualche problema fisico e un rapporto mai sbocciato del tutto col tecnico Vitor Pereira, Lucca non ha più visto il campo dal 19 marzo. Qui sotto il riepilogo di Sofascore.

Quale futuro per Lucca? — Comunque vadano le ultime partite, la stagione di Lucca rimarrà un vero flop e il giocatore cercherà rilancio altrove (quasi impossibile che torni a Napoli per restarci). La sua valutazione di mercato è inevitabilmente crollata e l'interesse del Napoli potrebbe essere quello di trovare una soluzione in prestito, per non effettuare una pesante minusvalenza. La Fiorentina può essere un'opzione? Presto per dirlo ma con il futuro incerto di Piccoli, oltre che di Kean, il nome non va escluso a priori. Ma è difficile pensare che il club viola voglia puntarci come "titolare" ai nastri di partenza della prossima stagione perchè sarebbe un rischio troppo alto.