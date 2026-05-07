La Gazzetta dello Sportsi sofferma sull'attacco della Fiorentina. Fabio Paratici prima di tutto si concentrerà sulle cessioni,che serviranno a far entrare in cassa soldi preziosi da reinvestire sul mercato, ma quando aprirà il file "nuovi acquisti" la priorità sarà sicuramente l'attacco. Tra i tanti nomi che girano nelle conversazioni di mercato del diesse con gli addetti ai lavori ce n'è uno che accede più degli altri: Lorenzo Lucca, centravanti azzurro prestato alla Premier League, già accostato in passato alla Viola e già pronto a fare rientro nel nostro campionato. L'esperienza al Nottingham Forest è stata breve e per niente felice, il ritorno al Napoli, propietario del cartellino del giocatore, rischia di essere solo una tappa di passaggio prima di un altro trasferimento. La Fiorentina è destinazione gradita e la maglia viola può diventare un'opportunità per rilanciarsi nel nostro campionato. (Scegli Violanews come tuo sito preferito su Google: clicca qui)
Gazzetta dello Sport
Gazzetta: “Via Kean, dentro…Lucca! Paratici ha deciso, costo e fattibilità”
I numeri di Lucca—
Lucca invece a gennaio è stato corteggiato dal Bologna prima di trasferirsi in Inghilterra, club che a più riprese lo ha cercato e lo tiene comunque nel mirino. Per la Fiorentina sarebbe il profilo ideale per sostituire un attaccante importante come Kean, che aveva fatto bene nell'ultima stagione all'Udinese (2024-25) chiudendo con 12 gol in A (14 in totale). I guai sono iniziati l'estate scorsa quando si è trasferito al Napoli, dove ha trovato poco spazio e quasi mai la porta (2 soli centri). Al Nottingham, dove è arrivato con la formula del prestito oneroso con diritto di riscatto (fissato a 35-40 milioni) ha ammonticchiato la miseria di 7 presenze, per un totale di 335 minuti e un gol. Per quasi 2 mesi è stato fuori dai convocati in Premier, tornando in panchina a inizio maggio.
Via Kean, dentro Lucca?—
E in panchina partirà stasera nella semifinale di ritorno di Europa League con l'Aston Villa. Il futuro prossimo sembra già scritto, quello un po' più remoto potrebbe avere il viola come colore dominante. Paratici lo apprezza da tempo ma il costo non è abbordabile: pagato 35 un anno fa tra prestito e riscatto, il Napoli non vorrebbe ritrovarsi con una minusvalenza. Per questo servirà una cessione importante oppure una formula creativa, come un prestito oneroso con diritto vincolato agli obiettivi. Potrebbe essere Kean stesso a finanziare Lucca, oltre che a fargli spazio: la numero 9, che a inizio stagione era sulle spalle di Edin Dzeko, al momento è libera a Firenze.
© RIPRODUZIONE RISERVATA