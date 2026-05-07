Gazzetta: “Via Kean, dentro…Lucca! Paratici ha deciso, costo e fattibilità”

La Gazzetta dello Sport si sofferma sull'attacco della Fiorentina. Fabio Paratici prima di tutto si concentrerà sulle cessioni, che serviranno a far entrare in cassa soldi preziosi da reinvestire sul mercato, ma quando aprirà il file "nuovi acquisti" la priorità sarà sicuramente l'attacco. Tra i tanti nomi che girano nelle conversazioni di mercato del diesse con gli addetti ai lavori ce n'è uno che accede più degli altri: Lorenzo Lucca, centravanti azzurro prestato alla Premier League, già accostato in passato alla Viola e già pronto a fare rientro nel nostro campionato. L'esperienza al Nottingham Forest è stata breve e per niente felice, il ritorno al Napoli, propietario del cartellino del giocatore, rischia di essere solo una tappa di passaggio prima di un altro trasferimento. La Fiorentina è destinazione gradita e la maglia viola può diventare un'opportunità per rilanciarsi nel nostro campionato. (Scegli Violanews come tuo sito preferito su Google: clicca qui)

I numeri di Lucca

Lucca invece a gennaio è stato corteggiato dal Bologna prima di trasferirsi in Inghilterra, club che a più riprese lo ha cercato e lo tiene comunque nel mirino. Per la Fiorentina sarebbe il profilo ideale per sostituire un attaccante importante come Kean, che aveva fatto bene nell'ultima stagione all'Udinese (2024-25) chiudendo con 12 gol in A (14 in totale). I guai sono iniziati l'estate scorsa quando si è trasferito al Napoli, dove ha trovato poco spazio e quasi mai la porta (2 soli centri). Al Nottingham, dove è arrivato con la formula del prestito oneroso con diritto di riscatto (fissato a 35-40 milioni) ha ammonticchiato la miseria di 7 presenze, per un totale di 335 minuti e un gol. Per quasi 2 mesi è stato fuori dai convocati in Premier, tornando in panchina a inizio maggio.